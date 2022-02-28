عروس ترفع دعوى خلع ضد زوجها في شهر العسل والسبب صادم

الإثنين، 28-02-2022
11:28 ص
أقامت زوج
ة دعوى خلع على زوج
ها أمام محكمة الأسرة، بعد أيام من انتهاء شهر
العسل، مطالبة التفريق بينهما لاستحالة عيشهما المشترك لأسباب في مقدمتها الأصوات
التي يصدرها زوج
ها وهو يأكل.
وبررت سوزان سبب الدعوى أن زوج
ها يخرج أصواتا غريبة أثناء الأكل، وهذا
الأمر يجعلها لا تتمكن من الأكل معه وتشعر بالانزعاج.
وقالت أمام قاضي محكمة الأسرة إنها تزوج
ت منذ 48 يوما زواجا تقليديا، وأن
زوج
ها يعمل محاسبا خارج مصر، وأنه خلال فترة الخطوبة كان دائما خارج مصر ولم تلتق
به أبدا، فكانت تتحدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتي جاء قبل موعد زفافهما
بـ4 أيام بسبب ظروف عمله بالخارج.
وأكدت أنها تحملت سفره أثناء فترة الخطوبة واكتفت بالتعرف عليه عبر
الإنترنت.
وأضافت الزوج
ة أنها عقب زواجها بيوم لاحظت أن زوج
ها يخرج أصواتا أثناء
تناوله الطعام وهذا الأمر يسبب ازعاجا شديدا لها، وعندما كانت تلفت انتباهه لذلك
الأمر، كان يتهمها بالسخرية منه والتقليل من شأنه.
وتابعت الزوج
ة أنها أثناء تناول وجبة الغداء برفقة زوج
ها نشبت بينهما مشادة
كلامية بسبب اعتراضها على طريقة تناوله الطعام والصوت الذي يخرج من فمه أثناء
تناوله الطعام.
وانتهت المشادة بطلب الزوج
ة الطلاق لكن الزوج
رفض وسخر منها، مما أثار غضب
الزوج
ة، التي توجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده.