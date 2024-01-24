الأربعاء 24 يناير 2024
توقيت مصر 22:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة هائلة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

ابتداءً من الغد.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء

مصطفى الفقي: مصر سترسل قوات عسكرية إلى الصومال لمواجهة إثيوبيا في هذه الحالة

رسالة مؤثرة من بسمة وهبة للفنانة التي تسببت في طلاق العوضي وياسمين

عمرو أديب: "أيوه أنا سعودي وافتخر"

شاهد.. ريهام سعيد بعد تشوه وجهها عقب إجراء عملية تجميل فاشلة

ريال مدريد وبرشلونة.. عروض أوروبية لـ إمام عاشور مقابل 19 مليون يورو

سخرية من ملكة جمال العرب بسبب فستانها (صور)

عروسان يقضيان ليلة الدخلة في المستشفى.. ما حدث صادم

" كلام أحمد حجازي قطعني".. وائل جمعة يفتح النار على فيتوريا

عروسان يقضيان ليلة الدخلة في المستشفى.. ما حدث صادم

IMG-20240124-WA0025
العروسان
الأربعاء، 24-01-2024 11:17 ص

في واقعة غريبة، نقل زوجين وعشرات الضيوف من إيطاليا إلى المستشفى بعد انهيار مسرح الرقص أثناء حفل زفافهم.
وسقط أكثر من 30 شخص من الضيوف من ارتفاع 25 قدما (أي ما يعادل 7) أمتار على أرضية مكان الاستقبال الخاص بالقاعة، ونتيجة لذلك، اضطر العروسين إلى قضاء يوم زفافهما في المستشفى، وفقا لموقع "ndtv" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
والجدير بالذكر أن باولو موغنايني وعروسته الأمريكية فاليريا يبارا، وكلاهما يبلغان من العمر 26 عامًا، قاما بدعوة حوالي 150 شخصًا لحضور حفل زفافهم في مدينة دير جياشيرينو الإيطالية.
وعندما كان الضيوف يرقصون ويستمتعون، انشقت فجأة حفرة ضخمة، مما أدى إلى سقوطهم جميعًا على الأرض وسط الركام والحطام والألواح الخشبية.
وقال العريس: "الجميع كانوا سعداء قبل أن تنهار الأرضية، وفجأة وجدت نفسي في الظلام، وتتساقط أجساداً عليّ مع الركام بمختلف أنواعه والغبار والشظايا".
وأضاف: "لدي جرح كبير في رأسي وصرخت على زوجتي، لكنها لم تستجيب وكنت أخشى أن تكون قد دُفنت تحت الأنقاض".
وأصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة و 10 بجروح متوسطة، وتلقي جميع المصابين العلاج في مستشفى سان جاكوبو في بستويا بإيطاليا، ولحسن الحظ أن الجميع في حالة مستقرة.



إقرأ ايضا

IMG-20240124-WA0028

ابتداءً من الغد.. المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء

IMG-20240124-WA0016

رسالة مؤثرة من بسمة وهبة للفنانة التي تسببت في طلاق العوضي وياسمين

IMG-20240124-WA0022

عمرو أديب: "أيوه أنا سعودي وافتخر"

أخبار متعلقة

IMG-20240117-WA0011

بالصور.. تفاصيل القبض على عروس في حفل زفافها