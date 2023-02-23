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عامل بمحل كشري ينتحل صفة طبيب ويفتح مركز طبي

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عامل بمحل كشري ينتحل صفة طبيب ويفتح مركز طبي (صور)

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الطبيب المنتحل
Native
Teads
الخميس، 23-02-2023 11:13 ص


انتحل عامل بمحل "كشري"، صفة طبيب، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه في محافظة السويس.

وضبطت قوات الأمن، عاملا يدير مركزا طبيا لعلاج أمراض الرئة والثعلبة وخشونة الركبة.

افتتح العامل بمحل كشري في السويس مركزا طبيا لعلاج المواطنين، تحت مسمى "مركز الرحمة للعلاج بالطب التكميلي".

وفي محاولة للانتشار، أسس صفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ في الدعاية لنفسه ولمركزه الذي "يعالج الأمراض المزمنة".

وظهر العامل في صور عدة نشرها على صفحة المركز على "فيسبوك" مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي و"سماعة" طبية، كما نشر أن المركز يقدم عددًا من الخدمات العلاجية والوصفات الطبية، والبلازما لعلاج الثعلبة وخشونة الركبة، ومشاكل الفقرات، ومفصل الكتف، وتمارين الإطالات، والحجامة، والمساج العلاجي، والعناية الكاملة للجسم.

مديرية الصحة بالمحافظة اكتشفت الواقعة، ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة، التعليمات لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق متصل، نفى الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، حصول عامل الكشري على مؤهل طبي، أو تصريح لممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء، أو عضويته بالنقابة.




 

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