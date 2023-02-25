عاجل قرار من تعليم الجيزة بشأن الامتحانات الشهرية لطلاب أولى وثانية ثانوي عام

السبت، 25-02-2023
04:21 م
نسمه عبد الوهاب
أصدرت مديرية التربية والتعليم
بالجيزة، خطاباً لجميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن الامتحانات
الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالفصل الدراسي الثاني 2022/2023 وجاء نص الخطاب الصادر: بناء على الكتاب الدورى رقم (۱۰) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۱ بشان اختبارات شهري مارس و أبريل، الرجاء الالتزام بالتعليمات الآتية:
- يتم عقد الاختبار في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار وفي جزء من الحصة ويكون الاختبار على مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف