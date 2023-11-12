ظهور نيقولا معوض في مشهد إباحي بفيلم أمريكي.. وتعليق صادم





أثار الفنان اللبناني نيقولا معوض جدلًا بتصريحاته خلال تواجده ضيفًا ببرنامج "كتاب الشهرة" تقديم المذيع اللبناني علي ياسين ويُعرض على قناة "الجديد" اللبنانية.

وتطرق "نيقولا" للحديث عن مسيرته الفنية وتعاونه مع عدد كبير من النجوم وصناع السينما مؤخرًا سواء في مصر أو خارجها وبالأخص مشاركته بالفيلم الأمريكي "His Only Son" والذي كان بمثابة انطلاقته الأولى في السينما العالمية، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.

وتحدث "نيقولا" عن مشاركته بالفيلم الأمريكي "Three Thousand Years of Longing" عام 2022 للمخرج العالمي جورج ميلر والذي ظهر خلاله بمشهد إباحي لاقى انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة العربية بفترة عرضه.

وعلق "نيقولا" على المشهد قائلا: "مشهد جميل وبيخدم القصة فنيًا وكان حلو كتير وفخور بالمشهد ده"، ليقوم علي ياسين بسؤاله حول إمكانية مشاركته بفيلم إباحي إذا تلقى عرض مالي مغري، ويرد عليه: "أنا مقدرش أشارك في عمل يسيء للديانات أو لمبادئي الشخصية أو مبادئ الناس اللي حواليا غير كده عادي لو دور جالي كويس بس الفيلم مش كويس هشارك".

ونجح الفنان اللبناني نيقولا معوض في لفت الأنظار لموهبته في التمثيل وكانت أبرز مشاركاته بمسلسل "ونوس" مع النجم الكبير يحيي الفخراني والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2016 والذي كان بمثابة بطاقة تعريف وشهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور المصري.

يذكر أن نيقولا معوض يشارك بمسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان لعام 2024.