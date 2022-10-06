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ظهر بعد وفاته.. القضاء يفجر مفاجأة عن الإبن الوحيد لـ سمير صبري: ليس نجله

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سمير صبري
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Teads
الخميس، 06-10-2022 02:21 م
صاحب رحيل الفنان سمير صبري، الذي وافته المنية في 22 مايو 2021، جدلا واسعا.
ورأى فريق من الناس أن ممتلكاته ستكون من نصيب ابنه، بينما أكد آخرون أن الفنان الراحل ليس له أبناء، وأن مصير ثروته لم يحسم بعد.
وبعد 5 أشهر من التكهنات والتوقعات، حسم القضاء الأمر، إذ أكدت محكمة جنوب القاهرة لشؤون الأسرة، أن الراحل ليس له أبناء.

وتبين من إعلام الوراثة أنّ الورثة الشرعيين لسمير صبري 5 من أبناء أبناء أعمامه، وهم: رمزي عثمان إبراهيم قدري، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ومحمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل.
وفي تصريح لبرنامج "ET" بالعربي، قال أيمن إبراهيم أحد الورثة، إن المحامي الخاص بالأسرة، يواصل حاليًا استكمال باقي الإجراءات وحصر الممتلكات، حيث وجدنا للراحل سمير صبري، سيارة من ماركة "تويوتا"، بجانب شقتين، وجار البحث عن ممتلكات أخرى له بين القاهرة والإسكندرية، مسقط رأسه.

سمير صبري من مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، وشارك في أكثر من 200 عمل، وكان آخر أفلامه "2 طلعب حرب" الذي عرض عام 2021.
 

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