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طريقة ذكية وبسيطة لاستعادة الرسائل المحذوفة من «واتساب»

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واتساب
Native
Teads
الإثنين، 27-06-2022 11:39 ص

إذا كنت تعتقد أنه عندما تحذف رسالة في محادثة على تطبيق "واتساب" فهي تختفي تماما، فالأمر ليس كذلك، لأن ما أرسلته يظل قابلا للاسترجاع والقراءة لدى الطرف الآخر.

ويتيح تطبيق التراسل الفوري "واتساب" حذف الرسائل، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي.
ويرى الطرف الذي يستقبل الرسالة علامة على أن المُرسل قام بحذف رسالة ما، لكن بوسعه أن يلجأ إلى خاصية النسخ الاحتياطي "backup" من أجل الاطلاع على الرسالة المحذوفة.
وللاطلاع على هذه الرسائل المحذوفة، يكفي أن يقوم الشخص بخطوات بسيطة أولها إزالة تطبيق "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، من الهاتف ثم إعادة تحميله والتسجيل فيه.
وعندما يسجل المستخدم للدخول إلى التطبيق، يكون بوسعه أن يستعيد كافة المحادثات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، وعندئذ يجري عرضها كما لو أنها لم تتعرض للحذف.
 

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