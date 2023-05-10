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ضبط مالك صيدليات شهيرة هارب من 820 حكمًا قضائيًا

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ارشيفية
الأربعاء، 10-05-2023 01:57 م

 

أعلنت وزارة الداخلية ، ضبط مالك مجموعة صيدليات شهيرة، هارب من 820 حكمًا قضائيًا.

كشفت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن المتهم كان هاربًا من محل إقامته خشية ضبطه، إلى أن أكدت تحريات قطاع الأمن العام تردده على أحد الأماكن، التابعة لدائرة قسم شرطة التجمع الخامس في القاهرة.

 

أوضحت الوزارة أن القضايا التي تورط فيها تتعلق بـ"التهرب الضريبي – شيك – تبديد"، لعدد من المواطنين وشركات الأدوية.

يبلغ عدد أعوام حبس المتهم على ذمة القضايا 733 سنة، فيما وصلت القيمة الإجمالية للكفالات المالية 2 مليون جنيه مصري.

عقب ضبطه، أقر المتهم بالأحكام الصادرة بحقه، فيما اتخذت الجهات المعنية إجراءاتها، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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شاهد لحظة وفاة ملاكم خلال نزال على الهواء

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إعلامي سعودي يكشف تفاصيل صادمة: مواطن عاشر ابنته بسبب المخدرات

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نائب يهاجم وزير النقل: "غرقتونا وخنقتونا احنا واللي خلفونا" (فيديو)

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