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صور.. وفاة عروس في شهر العسل وزوجها يكشف ما حدث

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الأربعاء، 19-01-2022 09:28 ص

اكتست مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن والصدمة بعد وفاة عروس في شهر العسل، بشكل مفاجئ، فيما نعاها العديد من أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي داعين لها بالرحمة.
من جانبه كشف زوجها مصطفي صلاح ، أن زوجته رقية عبد الوهاب توفيت بعد مرور نحو 33 يوما على زفافهما إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية ، نتيجة غيوبية سكر.
ولفت إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها وتم احتجازها في العناية المركزة لتلقي العلاج إلا أنها توفيت بعد مرور عدة أيام.
ووصف وفاتها بـ الصدمة، مؤكدا أنها كنت تمتاز بحسن الخلق ومضى قائلا: "رحيلها وجع قلبي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



 

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