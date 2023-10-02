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صورة صادمة.. سارة حسن في غيبوبة منذ 3 شهور والأطباء عاجزون عن علاجها

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سارة حسن
الإثنين، 02-10-2023 11:46 ص


دخلت الإعلامية سارة حسن في غيبوية منذ 3 أشهر، بعد إصابتها بسرطان المخ.
وكشفت الإعلامية دينا يحيى تفاصيل الحالة الصحية لزميلتها سارة حسن، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده أمضت 3 شهور في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ".
ونشرت دينا يحيى صورة سارة حسن، مضيفة: "للأسف عجز الأطباء عن العلاج، وسارة الآن بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده، لأن الدعاء يرد القدر، وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها اللهم آمين".
وفي عام 2022، أعلنت الإعلامية سارة حسن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة، بعد تشخيصها بمرض السرطان، وكتبت حينها: "تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".


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