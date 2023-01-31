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صدمة.. مكوجي وفرّان وعامل نظافة يعتدون جنسيًا على طفل بشكل جماعي

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الثلاثاء، 31-01-2023 09:48 ص

 

أحال المحامي العام لنيابة أكتوبر الكلية، 3 متهمين “مكوجي، وفران، وعامل نظافة”، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاعتداء على صبي لم يتجاوز الـ 13 عاما بالحي الثالث بأكتوبر.

 

واستمعت النيابة لشهادة والد الطفل المجني عليه، وجاءت كالآتي:

 

س: ما تفصيلات شهادتك تحديدا ؟

ج: اللي حصل ان يوم الاحد بليل محمد ابني رجع البيت وكان متخربش في يده الشمال ورفض يتكلم مع حد في البيت وانا فكرت انه متخانق مع حد من العيال في الشارع وقولت مش مهم وروحت الشغل تاني يوم ولما رجعت مراتي قالتلي ابنك قافل علي نفسة من امبارح ومبيكلمش حد ولا بياكل ولا بيشرب وانا سايسته لحد ما قعدت معاه وكلمته وقولتلو احكيلي يابني آية اللي حصل معاك ومالك اعترفلي أن في حد بيأجر موتسكيلات من جارنا وقابلو واقنعو انه هيوصلة ووصلة لشخصين في بيت مهجور واتعدوا علية جنسيا بالاكراة غصب عنه.

 

س: وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل اول امبارح يوم الحد بليل بس محمد ابني حكالي امبارح ورحت القسم امبارح وعملت المحضر.

 

س: وهل لحق بنجلك أي إصابات جراء ذلك التعدي؟

ج: ايوة هو متعور في ايده الشمال بآلة حادة إصابات بسيطة والدكتور في المستشفى قالي انه متعور.

 

س: ما قولك بما شهد به نجلك بالتحقيقات تلونا عليه أقواله تفصيلا  ؟

ج: ايوة هو ده اللي حصل ومحمد ابني حكالي كدة فعلا

 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل والإكراه الطفل، إذ اتفقوا فيما بينهم على مخطط إجرامي للنيل من المجني عليه إشباعاً لرغباتهم الآثمة، بدأ باستدراج ثالثهم للطفل المجني عليه، مستغلاً حداثة سنه وقلة خبرته بأن أوهمه بإيصاله إلى وجهته، فرافقه مستقلين دراجته النارية، إلي حيث ينتظر الأول والثاني، وما إن وصلا حتى أشهر الأول سلاحاً أبيض - محل التهمة الثالثة - بوجه المجني عليه واقتاده رفقة المتهم الثاني إلى داخل عقار خواء، حيث سيطرا على مسرح الأحداث، مهددين إياه بما أحرزاه من سلاح أبيض متعدين عليه بالضرب ليحبطا مقاومته ويرتكبا جريمتهما - محل الاتهام التالي - فأبعداه بذلك عمن يذود عنه.

 

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