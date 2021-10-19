شاهد.. هندوس يجبرون فتاة مسلمة على خلع ملابسها في الشارع

الثلاثاء، 19-10-2021
09:29 ص
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، مقطع فيديو لإجبار
فتاة مسلمة
في الهند على خلع ملابس
ها في الشارع أمام صديقها الذي قال البعض إنه
زوجها في رواية أخرى.
ويظهر الفيديو أنه أثناء مرورها بالمنطقة مع صديقها الذكر على دراجة
بخارية، فيما أجبر هندوس
من قرية إسلامناجار في الهند المرأة على نزع البرقع
إجباريًا.
في مقطع فيديو للحادث انتشر في جميع أنحاء منصات التواصل الاجتماعي، شوهد
حشد غوغائي يتحرشون بالمرأة التي كانت برفقة رجل بسبب ارتدائها البرقع.
حاول الرجل الذي كان برفقة المرأة المقاومة، لكن الحشود المتحرشة في القرية
الهندية
أجبرتها على خلع ملابس
ها.
ومع ذلك، فإن المرأة لم تتقدم بأي شكوى بشأن الحادث، وهو الأمر الأكثر
غرابة.
وقد ألقت الشرطة الهندية
القبض على شخصين مشاركين في الواقعة، ولكن أفرجت
عنهما لاحقًا، بسبب عدم توجيه أية اتهامات بشأن الحادث.
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