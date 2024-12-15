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شاهد.. ماذا قال إمام مسجد للقاضي وجعله يلغي إعدامه؟

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الأحد، 15-12-2024 01:27 م

 

 وثق مقطع فيديو، بكاء إمام مسجد ودفاعه عن نفسه أثناء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالإعدام، بتهمة قتل والدته ذبـ.حا. مشيرا إلى أنه ارتكب هذه الجريمة بسبب إصابته بالمس والسحر.

 

وأظهر الفيديو المتهم، يقف أمام هيئة المحكمة مرتديا البذلة الحمراء بعد صدور حكم محكمة جنايات المنصورة ضده بالإعدام شنقا في وقت سابق.

 

دفاع المتهم عن نفسه

 

وقال المتهم للقاضي :"كان نفسي القاضي اللي حكم علي بالإعدام كان يسمعني، هي كانت أمي كنت بعمل لها كل طلباتها، أنا أحفظ القرآن ولكن هذا ابتلاء من الله، وأنا أتوب إلى الله، وهذا لا يعفيني من الحساب، ولكن أنا كنت تعبان، ملحقونيش ليه مودونيش مصحة ليه".

 

السحر والمس

 

وفي السياق نفسه قال محامي المتهم، نحن في القانون لا نعرف كلمة المس ولا السحر ولا الجن ولكن يحضرني عدة أمور، الأول أن المتهم إمام يعتلي المنابر ويخطب في الناس، وبارا جدا بوالدته، ولم يكن هناك دافع لارتكاب هذه الجريمة، المتهم عندما شاهد رؤية بذبح نجله يوسف، وهذا الأمور التي ألمت به من سحر، هل هذا الأمر غاب عن القرآن، كلا والله، هل هناك أنبياء سحروا، نعم، فما بالكم بالعبد الفقير إلى الله الذي مر بهذه الظروف..

وفي نهاية الجلسة قرر القاضي قبول الاستئناف شكلا، وبمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام شنقا.

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