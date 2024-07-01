الثلاثاء 02 يوليه 2024
توقيت مصر 12:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"عذاب القبر".. مستشار الرئيس ينفي صحة منشور أثار الجدل عن قطع الكهرباء

شاهد.. رونالدو ينهار من البكاء بعد إهدار ركلة جزاء

رد صادم من مفيدة شيحة على رقصها داخل مسجد

شاهد.. موت الفجأة يحصد لاعب داخل الملعب

عروس تثير الجدل بترك عريسا ورقصها مع تامر حسني

شاهد.. انقلاب زورق بفنان شهير في عرض البحر

تصعيد مفاجئ من نادي الزمالك ضد ثروت سويلم

فيديوهات مخلة.. القبض على التيك توكر "روكي" بالتجمع الخامس

بعد قفزات متتالية.. سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية

"بتهرب من البلكونة تبات عند عشيقها وترجع الصبح".. محمود يطلب تطليق زوجته

شاهد.. ماذا قالت السيدة المتهمة بمحاولة خطف طفل بعد إخلاء سبيلها؟

سيدة خطف
ا
الإثنين، 01-07-2024 12:54 م


وثق مقطع فيديو، أول ظهور للسيدة "صاحبة العباءة السوداء"، والتي اتهمت بخطف طفل من والدته في سوبر ماركت.

وأظهر الفيديو، المتهمة بالخطف وتدعى "فوزية"، بعد الإفراج عنها وإخلاء سبيلها من النيابة، وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني".

وعرضت شقيقة المتهمة صور لشهادات ميلاد أولادها وقسيمة زواجها لتبثت أن أختها بريئة من عملية الخطف، فيما تجمع عدد من الأشخاص حول السيدة لمعرفة التفاصيل بالكامل.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو للمتهمة أثناء إمساكها بيد طفل خلال تواجدها في محل بقالة، لكن والدة الطفل لاحظت الأمر سريعا واستعادت ابنها واتهمتها بخطفه.

 


إقرأ ايضا

45

رد صادم من مفيدة شيحة على رقصها داخل مسجد

لاعب

شاهد.. موت الفجأة يحصد لاعب داخل الملعب

Capture

عروس تثير الجدل بترك عريسا ورقصها مع تامر حسني