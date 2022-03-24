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شاهد.. ماذا فعل «تايسون» عندما رفع شخص المسدس في وجهه داخل مطعم

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مايك تايسون
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 12:18 م

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، مقطع فيديو ، لأحد معجبي ملاكم الوزن الثقيل السابق مايك تايسون وهو يسحب مسدسه ، ويوجهه صوبه، أثناء تواجدهم في نادٍ للكوميديا في هوليوود يوم الثلاثاء الماضي .
وأفادت الصحيفة ، أن المعجب المجهول الهوية سحب سلاحه فجأة أثناء تصوير مشهد كوميدي هوليودي ،و طلب من "مايك تايسون" أن يتحداه في قتال.
وأظهر الفيديو محاولة مقدم البار ، منع الشخص وقام بدفعه ليخرج من المكان ، إلا أن الأخير أكد أنه يمزح فقط ، ثم سحب المسدس من خصره ووجهه على "تايسون" ، الذي كان جالسًا في هدوء.
وبعد ذلك أعاد المعجب المسدس ، إلى مكانه ووجه كلمات للملاكم قائلاً : "تايسون" ، أنا أحبك ، تحية لكل إنجازاتك ، مصدر إلهامنا" ليقوم مايك ويعانقه في النهاية في ردة فعل منه غير متوقعة.
 

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