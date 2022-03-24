شاهد.. ماذا فعل «تايسون» عندما رفع شخص المسدس في وجهه داخل مطعم
مايك تايسون
Native
Teads
الخميس، 24-03-202212:18 م
نشرت صحيفة
"ديلي ميل" البريطانية ، مقطع فيديو ، لأحد معجبي ملاكم الوزن الثقيل
السابق مايك تايسون وهو يسحب مسدسه ، ويوجهه صوبه، أثناء تواجدهم في نادٍ
للكوميديا في هوليوود يوم الثلاثاء الماضي .
وأفادت الصحيفة
، أن المعجب المجهول الهوية سحب سلاحه فجأة أثناء تصوير مشهد كوميدي هوليودي ،و
طلب من "مايك تايسون" أن يتحداه في قتال.
وأظهر الفيديو
محاولة مقدم البار ، منع الشخص وقام بدفعه ليخرج من المكان ، إلا أن الأخير أكد
أنه يمزح فقط ، ثم سحب المسدس من خصره ووجهه على "تايسون" ، الذي كان
جالسًا في هدوء.
وبعد ذلك أعاد
المعجب المسدس ، إلى مكانه ووجه كلمات للملاكم قائلاً : "تايسون" ، أنا
أحبك ، تحية لكل إنجازاتك ، مصدر إلهامنا" ليقوم مايك ويعانقه في النهاية في ردة
فعل منه غير متوقعة.