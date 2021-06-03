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شاهد.. حفل زفاف الأمير سلطان بن تركي في الرياض

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الخميس، 03-06-2021 09:25 ص
احتفل الأمير د/تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزفاف نجله الأمير سلطان، على كريمة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
حفل الزواج  الذي أقيم بالرياض  شهد حضور عدد من الأمراء والوزراء، وفي مقدمتهم الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب الأمير متعب بن عبدالله، والأمير الوليد بن طلال، والأمير خالد بن طلال والأمـير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزارء، والدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة.
فيما تقدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بالتهاني إلى العريس داعين له بالتوفيق والسعادة في حياته الزوجية.



















 

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