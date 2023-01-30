شاهد.. اغتيال وزير الصحة الهندي برصاص ضابط على الهواء





وثق مقطع فيديو محاولة اغتيال وزير الصحة الهندي، على الهواء مباشرة.

وأظهر الفيديو محاولة اغتيال وزير الصحة الهندي، أوديشا نابا داس، برصاصات في الصدر من قبل أحد رجال الشرطة الذي أطلق عليه النار عند خروجه من سيارته.

وبحسب صحيفة "تريبيون" الهندية، سرعان ما تم سماع دوي إطلاق الرصاص على "داس"، أثناء خروجه من سيارته لحضور أحد البرامج بالقرب من منطقة "جارسوغودا" في مدينة "براجاراجناغار"، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا من أمس الأحد، وسط حشود من أتباعه وهتافاتهم.

وفي الفيديو الذي جرى تداوله على "تويتر"، يمكن رؤية خروج الوزير من سيارته قبل أن ينهار متراجعًا فور تلقيه الرصاص في صدره.

وفي حين كان الوزير لا يزال على قيد الحياة عند نقله للطوارئ جوًا إلى منطقة "بوبانسوار"، إلا أن مسؤولي مستشفى "أبولو" في تشيناي أكدوا وفاة الوزير متأثرًا بجراحه، رغم محاولات التعامل مع الجرح وبذل قصارى الجهود لإنعاش قلبه.

وجاء إطلاق الرصاص من قِبل مفتش شرطة يدعى "جوبال داس"، وسرعان ما تم اعتقاله ومساعده أيضًا، وحتى الآن لا يزال استكمال التحقيقات جاريًا.

