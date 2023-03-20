شاهد أول مواجهة بين ريهام سعيد وريم البارودي بعد خلاف 3 سنوات





أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إذاعة لقائها مع الفنانة ريم البارودي ببرنامجها "صبايا الشمس" المذاع عبر قناة الشمس، مساء اليوم الاثنين الساعة 9 مساءً.

ونشرت ريهام سعيد جزء من اللقاء في فيديو حمل عنوان "مواجهة نارية يوم الإثنين في صبايا الشمس ٩ مساءً"، حيث ظهرت فيه البارودي وهي تبكي.

ويعتبر هذا اللقاء الأول بينهما، بعد خلاف دام 3 أعوام، علاوة على أن البارودي أعلنت تنازلها عن النزاعات القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق.

ونص البيان: "يعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي، بصفته وكيلا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية وقدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى المصاريف القضائية.. وتابع البيان: "حيث أنها لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على استمرار علاقات الصداقة والمحبة بينهما، وبين أعضاء الوسط الفني فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم لصالح الأستاذة ريهام سعيد".

وتضمن: "وأنها سوف تبدأ صفحة جديدة مع الجميع بدون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد".

وحرصت الإعلامية ريهام سعيد، على حضور مراسم عزاء والد ريم البارودي، الذي أقيم بمسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.



