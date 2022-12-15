الخميس 15 ديسمبر 2022
توقيت مصر 05:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. أهداف فرنسا في منتخب المغرب والصعود لنهائي كأس العالم

العثور على ممرضة جثة هامدة داخل حجرة بالمستشفى والكشف عن ما حدث

قرار مفاجئ.. المغرب يلغي رحلات نقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة اليوم

«مش قادرة انسى اللي حصل».. سيدة تتهم طبيبًا بهتك عرضها في قسم الطوارئ

صدمة في القلعة الحمراء.. إصابة نجم الأهلي من جديد بعد تعافيه

تخلص من زوجته وطفلهما شنقًا.. سوداني يهز القاهرة بجريمة بشعة

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع هدير عاطف وتأمر بحبسها

مصرع حارس أمن سقط من الطابق الثامن في ستاد لوسيل بقطر

شاهد.. الشرطة الإسبانية تعتدي على سيدات مغربيات لاحتفالهن بتأهل المنتخب

ليست الأولى.. تعرف على زوجة حسين الجسمي الجديدة وجنسيتها التي أخفاها عن الإعلام

ADS
 

شاهد.. أهداف فرنسا في منتخب المغرب والصعود لنهائي كأس العالم

download (37)
المنتخب الفرنسي
Native
Teads
الخميس، 15-12-2022 01:21 ص نسمه عبد الوهاب
فاز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخب ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونجح المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق، عن طريق المدافع الأيسر ثيو هيرناندز، بعد خطأ دفاعي مشترك، إلى جانب خروج خاطئ من الحارس ياسين بونو، وتمكن البديل كولو مواني من تسجيل هدف ضمان فوز فرنسا على المغرب في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب الفرنسي إلى مباراة نهائي كأس العالم ليواجه الأرجنتين ، بينما يواجه منتخب كرواتيا في مباراة تحديد الثالث والرابع.








 

إقرأ ايضا

Capture

العثور على ممرضة جثة هامدة داخل حجرة بالمستشفى والكشف عن ما حدث

images

«مش قادرة انسى اللي حصل».. سيدة تتهم طبيبًا بهتك عرضها في قسم الطوارئ

الأجهزة-الأمنية-2

تخلص من زوجته وطفلهما شنقًا.. سوداني يهز القاهرة بجريمة بشعة

أخبار متعلقة

1972657_0

شاهد.. رونالدو يعتدي على مشجع حاول التقاط صورة معه بعد الهزيمة أمام المغرب

Capture

شاهد.. عبدالرزاق حمدالله ينقذ زميله من موقف محرج خلال مقابلة تليفزيونية