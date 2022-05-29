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شاهد أغلى قطعة لحم في العالم من «البقرة المُدللة».. كم يبلغ سعرها؟

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لحم
Native
Teads
الأحد، 29-05-2022 12:07 م


هناك الكثيرين من حول العالم يحبون اللحم المشوي لكن هل تسائلتم يوماً عن أغلى قطعة لحم تقدم على المائدة ؟
لحم الواغيو الياباني إنه أغلى قطع اللحم في العالم على الإطلاق، ويقدر سعر الرطل الواحد (ما يقرب من نصف كيلو غرام) بما بين 200 و300 دولار أمريكي، بينما يقدر سعر البقرة كاملة بما يصل إلى 30 ألف دولار.

كلمة واغيو تعني البقرة في اليابانية، وتعود قطع لحم الواغيو إلى 4 سلالات رئيسية، ويتم تربيتها بطريقة خاصة، بحيث تتوزع الخلايا الدهنية بالتساوي داخل العضلات وهذا هو السبب في أن لحم بقر الواغيو يبدو ورديا وطعمه شديد الرقة.
كما أن بقرة الواغيو تأخذ قدراً من الإهتمام لم نأخذه نحن كبشر، فهي تخضع بشكل يومي لجلسات تدليك تحفّذ راحتها النفسية.
وفي عام 2002، بيعت بقرة واحدة من طراز ماتسوساكا مقابل 50 مليون ين، أو ما يقرب من 400 ألف دولار أمريكي.

 

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