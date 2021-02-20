شاهد أغرب ما فعله شيعة العراق بعد نصب«كعبة» في كربلاء
مجسم الكعبة
السبت، 20-02-202111:52 مالمصريون
في واقعة غريبة،
أقدم شيعةالعراق على نصب مجسم لـ"الكعبة المشرفة"، في كربلاء، الأمر الذي
أثار جدلًا واسعًا.
وأظهر الفيديو أن المجسم الذي يشبه الكعبة تم نصبه قرب مرقد
الإمام “الحسين ابن علي ابن أبي طالب”، فيما كان عراقيون يقبلونه ويطوفون حوله
ويدعون وكأنهم يحجون في بيت الله الحرام.
وأبان المقطع أن عشرات الأشخاص كانوا مجتمعين حول الكعبة
ويتمسحون بها، فيما كانت موثقة إحدى الفيديوهات تدعي من خلف الكاميرا وكأنها في المسجد
الحرام.
شاهد الفيديو: