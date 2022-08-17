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سيدة تغير لوحات سيارتها لكلمة جنسية: عايزة أسعد الناس

car-22-2-2014
ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 17-08-2022 02:09 م



أقدمت سيدة من إنجلترا على تغيير لوحة أرقام سيارتها إلى كلمة تعرف بين المجتمع البريطاني بأنها ”بذيئة“، حيث قالت في حديثها لوسائل إعلامية: ”إنها هدفت من وراء ذلك إلى جعل المارة الذين تصادفهم في طريقها يبتسمون“.

ولكن سلوكها أثار استياء الكثيرين، وأدانتها محكمة بريطانية بخرق لوائح المركبات، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها نحو 265 دولارا أمريكيا، ورسوما إضافية بنحو 41 دولارا أمريكيا؛ لتسببها بالإزعاج العام، ونحو 108 دولارات أمريكية لتعويض تكاليف مقاضاتها.
وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، تفاصيل الحادثة، والتي بدأت أحداثها في مارس الماضي، حيث قررت سيدة في الأربعينات من العمر، وتدعى توني براند، تغيير لوحة رقم سيارتها، إلى كلمة ”sl11tho“، والتي تشتهر في بريطانيا بأنها تحمل إيحاء جنسيا.

وكشفت السيدة براند لوسائل إعلام بريطانية، عن أن السبب وراء إقدامها على هذا السلوك، هو حتى تجعل جميع من تراهم في طريقها أثناء قيادة سيارتها، يبتسمون لها، وذلك بعدما عانت من فقدان ابنها العشريني، والذي توفي في عام 2019.

وقالت: ”بعد وفاة ابني تعلمت أن أعيش سعيدة في حياتي، وعلمت باقي أبنائي أن يكونوا أقوياء، وينشروا البهجة بين الناس“.

وتابعت: ”لهذا السبب اشتريت هذه اللوحة، ووضعتها مكان لوحة رقم سيارتي، فقد كانت تجلب لي الفرح في كل مرة أخرج فيها، فالحياة قصيرة ولن أموت وأنا غير سعيدة“.

وأنفقت السيدة على إنشاء اللوحة نحو 586 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى رسوم قدرها نحو 96 دولارا أمريكيا لتسجيلها، زاعمةً أنها نجحت في مهمتها لإضفاء البهجة على جميع من كانت تشاهدهم في طريقها.

 

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