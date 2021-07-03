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سر طلب السيسي تعيين ضابط جيش لكل قرية

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الرئيس السيسي
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السبت، 03-07-2021 10:06 ص
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين ضابط من الجيش في كل قرية، خلال الفترة المقبلة، ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.
ونقلت روسيا اليوم، عن مصادر سر هذا الطلب، مؤكدة  أن الرئيس السيسي يهدف لمراقبة الأعمال في القرى، عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم، والحصول على تقارير مستمرة حول التطويرات في القرى وعدم هدر الأموال.
وقالت المصادر: "السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى، حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى، وهناك رغبة في عدم تدهور الأمور".
والجدير بالذكر أن الرئيس طالب القوات المسلحة خلال مؤتمر أقيم يوم الأربعاء الماضي، بتعيين ضابط في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.
وقال السيسي خلال المؤتمر: “بقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة”.
 

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