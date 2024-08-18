سجلها بالكاميرات.. القبض على عبير الشامي بتهمة خيانة زوجها رجل الأعمال الشهير





لا تزال واقعة القبض على "البلوجر" عبير الشامي وحبسها سنة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

واتهم زوج "البلوجر" وهو رجل الأعمال، زوجته بالزنا في بلاغ رسمي، ودعم فرد أمن أقواله بشهادة جريئة أمام جهات التحقيق.

وأدانت أقوال فرد الأمن "البلوجر الشهيرة"، إذ قال: "كانت الزوجة تخرج بعد العشاء مباشرة وتعود فجرا بصحبة رجل غريب، وذات مرة وجدت شخصا غريبا يخرج من البوابة الساعة 5 صباحا، الأمر الذي دفعني للاقتراب منه وسؤاله عن سبب وجوده وللخلاص من الموقف اتصل بمدام عبير، وأمرتني أن اتركه يذهب".

وأكد فرد الأمن أن "البلوجر" طلبت منه عدم اعتراض طريق أي شخص يأتي إلى منزلها بحجة أن هؤلاء أقاربها.

وأوضح فرد الأمن أنه عندما حاول الحديث معها، ليوضح لها أن طبيعة عمله تلزمه بحماية السكان ومعرفة سبب ظهور غرباء، لم تسمع حديثه وتركته دون أي اهتمام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر شهيرة تدعى عبير الشامي، وقادتها إلى السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها في قضية زنا.

ونقلت وسائل إعلام أن قوات الأمن بمحافظة الجيزة ضبطت المتهمة في منطقة أكتوبر الثلاثاء الماضي، ورحّلتها إلى السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة سنة بعد اتهامها في قضية زنا رفعها زوجها أحد رجال الأعمال.

في السياق، دافعت الزوجة عن نفسها ونفت الوقائع، مؤكدة في أقوالها أمام التحقيقات أنها تعرضت لشيء يفوق التصور هو قيام والد زوجها، بمراودتها عن نفسها وأيضًا المشكو في حقه الثالث صديق زوجها، منذ حبس زوجها في 2021/5/29.

وأضافت الزوجة، أنه عندما رفضت جميع محولاتهما؛ تواطأ الاثنان معًا فيما بينهما ووضعا بدون علم منها كاميرات مراقبة داخل الفيلا المقيمة بها، بل وفي غرفة نومها وحمامها الخاص؛ وذلك للحصول على صور لها وفيديوهات؛ لابتزازها وتهديدها ومعاقبتها لرفضها ما طلباه منها، وتم انتهاك حرمة حياتها الخاصة، حسب وصفها بالتحقيقات.