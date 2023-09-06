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سبب عدم حضور المصريين جنازة محمد الفايد في بريطانيا

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جنازة محمد الفايد
الأربعاء، 06-09-2023 09:33 ص


كشفت ميرفت خليل، رئيسة اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة، عن سبب عدم حضور المصريين في بريطانيا جنازة رجل الأعمال محمد الفايد، الذي توفي الجمعة الماضية.

وقالت خليل، إن عدم حضور أعضاء الجالية المصرية، وممثلي سفارة مصر في لندن، لمراسم تشييع جنازة محمد الفايد يرجع إلى عدم العلم بنبأ الوفاة.

وأشارت: على الرغم من وجود عشرات من المصلين في المسجد، للمشاركة في صلاة الجنازة، فإن غياب وسائل الإعلام حرمت الجالية من معرفة خبر الوفاة.

وتابعت أن مسؤولي السفارة والقنصلية المصرية لم يعلموا بخبر الوفاة إلا بعد انتهاء مراسم الجنازة، بسبب دفنه في بريطانيا.

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