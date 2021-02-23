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سبب خطير .. يمنعك من شرب الماء الذي تم تركه طوال الليل

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 11:46 ص إيمان هاني


يوصي خبراء التغذية ، بشرب كوب من الماء في الصباح، وقد يكون الشرب من الكوب الذي كان جالسًا على طاولة السرير الجانبية أمرًا مناسبًا ، لكنه ليس جيدًا بالنسبة لك، حيي تظهر الأبحاث أن الميكروبات يمكن أن تلوث الماء.

أكد بعض الخبراء ، أنه عندما يتلامس الماء مع الهواء ، كما يحدث عندما يجلس في الخارج لبضع ساعات ، سيبدأ ثاني أكسيد الكربون في التفاعل مع الماء ، مما يقلل من درجة الحموضة قليلًا.

و أشار الخبراء ، إلي أن تغيير التركيب الكيميائي للماء ويمكن أن يؤثر ذلك على المذاق وطريقة تفاعل جسمك معه. بالإضافة إلى أن الماء قد تعرض للبكتيريا والغبار طوال الليل ؛ هذا يمكن أن يسبب له طعم مختلف ويمكن أن يعرض جسمك للملوثات. الحل؟ ضع الماء في زجاجة
 

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