سبب خطير .. يمنعك من شرب الماء الذي تم تركه طوال الليل

الثلاثاء، 23-02-2021
11:46 ص
إيمان هاني
يوصي خبراء التغذية
، بشرب كوب
من الماء
في الصباح، وقد يكون الشرب من الكوب الذي كان جالسًا على طاولة السرير الجانبية
أمرًا مناسبًا ، لكنه ليس جيدًا بالنسبة لك، حيي تظهر الأبحاث أن الميكروبات يمكن أن
تلوث الماء
.
أكد
بعض الخبراء ، أنه عندما يتلامس الماء
مع الهواء ، كما يحدث عندما يجلس في الخارج لبضع
ساعات ، سيبدأ ثاني أكسيد الكربون في التفاعل مع الماء
، مما يقلل من درجة الحموضة
قليلًا.
و
أشار الخبراء ، إلي أن تغيير التركيب الكيميائي للماء ويمكن أن يؤثر ذلك على المذاق
وطريقة تفاعل جسمك معه. بالإضافة إلى أن الماء
قد تعرض للبكتيريا والغبار طوال الليل
؛ هذا يمكن أن يسبب له طعم مختلف ويمكن أن يعرض جسمك للملوثات. الحل؟ ضع الماء
في زجاجة