السبت 17 ديسمبر 2022
توقيت مصر 17:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشجع أجنبي يتحدث عن روعة استخدام «الشطاف» في قطر.. وشيخة قطرية تعلق

وفاة مصري وزوجته في حادث مروع بالكويت

بفستان شبه عار وفتيات بملابس جريئة.. حفل زفاف لعروس يثير الجدل في مصر

سافر لتجهيز شقيقته.. وفاة شاب مصري في إيطاليا من شدة البرد

لا تخيب توقعاته.. أشهر قارئ للمستقبل يعلن الفريق الذي سيفوز في المونديال

تمزيق ملابس وإصابات.. تفاصيل مشاجرة سعد الصغير وطليقته في الشارع (صورة)

السعودية تمنع الطالبات من ارتداء العباءات.. تفاصيل

بعد الموافقة على القرض.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

الأهلي يعاقب «أفشة» بشكل عنيف.. ماذا قرر؟

مدرب الأهلي يهاجم «أفشة»: مش عارف مين سمح له يلعب ضربة الجزاء!

ADS
 

سافر لتجهيز شقيقته.. وفاة شاب مصري في إيطاليا من شدة البرد

download
الشاب الراحل
Native
Teads
السبت، 17-12-2022 01:51 م

يعود جثمان الشاب مصطفى عبد العزيز، المتوفى بإيطاليا من شدة البرد، مساء اليوم السبت، وذلك بعد خضوعه للتشريح من قبل الطب الشرعي، وهو ما أثبت أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعرضه لانخفاض شديد في درجات الحرارة، وأنه لا توجد أي نوع من أنوع الشبهة الجنائية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع بإيطاليا، أن جثمان مصطفى عبد العزيز، سيتم نقله من إيطاليا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، ويصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 6:20 مساءً.

وتوفى مصطفى عبد العزيز، المصري الذي لم يبلغ من العمر 20 عامًا، بالبرودة بعد تعرضه إلى درجات الحرارة المنخفضة، في منطقة ببولزانو التي تقع في مقاطعة ترنتيو ألطا وهي من أشد المقاطعات برودة في  إيطاليا.

وجاء الشاب المصري إلى إيطاليا من فرنسا، آملًا في الحصول على إذن إقامة إنساني، ومن ثم العودة إلى فرنسا مرة أخرى لاستكمال عمله في المعمار، حيث خرج الشاب من بلده في عام 2017 بحثًا على العمل ورغبة في تجهيز شقيقته للزواج.
 

إقرأ ايضا

FkFyfiWXoAAGTC0

مشجع أجنبي يتحدث عن روعة استخدام «الشطاف» في قطر.. وشيخة قطرية تعلق

a18dbfa3090bf506874f7a7fd6fac526

وفاة مصري وزوجته في حادث مروع بالكويت

6b432d03-f158-4bd4-936d-ab6fe305051d

بفستان شبه عار وفتيات بملابس جريئة.. حفل زفاف لعروس يثير الجدل في مصر