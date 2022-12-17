سافر لتجهيز شقيقته.. وفاة شاب مصري في إيطاليا من شدة البرد

السبت، 17-12-2022
01:51 م
يعود جثمان الشاب مصطفى
عبد العزيز، المتوفى بإيطاليا من شدة البرد
، مساء اليوم السبت، وذلك بعد خضوعه للتشريح
من قبل الطب الشرعي، وهو ما أثبت أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعرضه
لانخفاض شديد في درجات الحرارة، وأنه لا توجد أي نوع من أنوع الشبهة الجنائية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر
مطلع بإيطاليا، أن جثمان مصطفى عبد العزيز، سيتم نقله من إيطاليا في تمام الساعة الواحدة
والنصف بعد الظهر، ويصل إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 6:20 مساءً.
وتوفى مصطفى عبد العزيز،
المصري الذي لم يبلغ من العمر 20 عامًا، بالبرودة بعد تعرضه إلى درجات الحرارة المنخفضة،
في منطقة ببولزانو التي تقع في مقاطعة ترنتيو ألطا وهي من أشد المقاطعات برودة في إيطاليا.
وجاء الشاب المصري إلى إيطاليا
من فرنسا، آملًا في الحصول على إذن إقامة إنساني، ومن ثم العودة إلى فرنسا مرة أخرى
لاستكمال عمله في المعمار، حيث خرج الشاب من بلده في عام 2017 بحثًا على العمل ورغبة
في تجهيز شقيقته للزواج.