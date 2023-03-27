الإثنين 27 مارس 2023
توقيت مصر 23:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وثيقة رسمية أمام القضاء تكشف مفاجأة عن مكان العثور على "الطفل شنودة"

سارة نخلة تفضح ياسمين عز: "نسيتي الدكتور بتاعك إياه.. حد ينسى فرعونه؟"

بيان من وزير المالية بشأن موعد صرف الرواتب والمعاشات قبل العيد بالزيادة الجديدة

شاهد لحظة وصول مرتضى منصور منزله بعد خروجه من السجن

نصرة الحربي تكشف عدد زيجاتها: ليس لدي مانع من الزيادة

فيديو صادم.. شخص يعتدي على إمام مسجد في صلاة الفجر بالحذاء

بعد الجدل.. الإفتاء تحسم ضجة صحة وقت صلاة الفجر

فنانة شهيرة ترد على حسن شاكوش:" جاهل.. لابس هدوم حريم"

شاهد.. " ويزو" تفاجئ الجميع بصورتها في التخسيس

الأهلي يسخر من هزيمة الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة

ADS
 

سارة نخلة تفضح ياسمين عز: "نسيتي الدكتور بتاعك إياه.. حد ينسى فرعونه؟"

21518
ياسمين عز
Native
Teads
الإثنين، 27-03-2023 11:47 ص

 

وجهت الفنانة سارة نخلة رسالة لإعلامية شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قالت فيها إنها "عديمة المحتوى".

 

وكتبت: "لما حد يسألك عاملة تجميل يعني أكيد ما يقصدوش ليه إنتي بيضا، بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون اللي واخداها عند الدكتور إياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها عشان الشعب كله عارف لونك قبل وبعد الحقن".

 

وتابعت: أكيد يعني لو مسكت حاجة ومسحتي إيدك أكيد أكيد مش هيطلع بودرة يعني ما هي حقن بالوريد، بس خلي بالك بتأثر على الكلى دي معلومة نسي يقولهالك فرعونك الدكتور".

 

وأضافت: "أما الشعر فهو كله اكستنشن طبعا وعند الكوافير إياه برضو، اللي بشوفك عنده دايما الفرعون السوري"

 

واستكملت: "تقيلة دم والكاريزما زيرو والمحتوى ٣ زيرو جنب بعض، عديمة المحتوى، مين قال إن التجميل عيب أصلا ومين قال أنا مش عاملة تجميل ده أنا أكتر واحدة أصلا بتكلم وبقول عاملة إيه وفين بس متصالحة مع نفسي وصريحة مع البنات اللي بتحب تعمل زيي وبيسألوني و برد عليهم"

 

واختتمت نخلة حديثها قائلة: "محدش قال يا جماعة أنا ضد التجميل بس ده مش تجميل دا كدب ونفاق".

 

إقرأ ايضا

Untitled-8

وثيقة رسمية أمام القضاء تكشف مفاجأة عن مكان العثور على "الطفل شنودة"

19_2022-637794185834425576-442

بيان من وزير المالية بشأن موعد صرف الرواتب والمعاشات قبل العيد بالزيادة الجديدة

573

شاهد لحظة وصول مرتضى منصور منزله بعد خروجه من السجن

أخبار متعلقة

Capture

كلمة قالها رامز جلال لـ ياسمين عز أغضبت الجمهور.. هل قصد إهانتها؟