



وجهت الفنانة سارة نخلة رسالة لإعلامية شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قالت فيها إنها "عديمة المحتوى".

وكتبت: "لما حد يسألك عاملة تجميل يعني أكيد ما يقصدوش ليه إنتي بيضا، بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقا ما هي حقن الجلوتاثيون اللي واخداها عند الدكتور إياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها عشان الشعب كله عارف لونك قبل وبعد الحقن".

وتابعت: أكيد يعني لو مسكت حاجة ومسحتي إيدك أكيد أكيد مش هيطلع بودرة يعني ما هي حقن بالوريد، بس خلي بالك بتأثر على الكلى دي معلومة نسي يقولهالك فرعونك الدكتور".

وأضافت: "أما الشعر فهو كله اكستنشن طبعا وعند الكوافير إياه برضو، اللي بشوفك عنده دايما الفرعون السوري"

واستكملت: "تقيلة دم والكاريزما زيرو والمحتوى ٣ زيرو جنب بعض، عديمة المحتوى، مين قال إن التجميل عيب أصلا ومين قال أنا مش عاملة تجميل ده أنا أكتر واحدة أصلا بتكلم وبقول عاملة إيه وفين بس متصالحة مع نفسي وصريحة مع البنات اللي بتحب تعمل زيي وبيسألوني و برد عليهم"

واختتمت نخلة حديثها قائلة: "محدش قال يا جماعة أنا ضد التجميل بس ده مش تجميل دا كدب ونفاق".