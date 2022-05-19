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زوجها يعمل في الخارج.. فلاح يذبح ابنته بعد انتشار صور لها في القرية

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الخميس، 19-05-2022 03:04 م

أمرت نيابة القوصية بأسيوط، بحبس فلاح 4 أيام لاتهامه بقتل ابنته بقرية الأنصار بعد انتشار صور لها بملابس غير لائقة على أجهزة الموبايل بين أهالي القرية.
كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارا من مأمور مركز القوصية بقيام فلاح "ع . أ . س" 48 عاما من قرية الأنصار بطعن ابنته "ب . ع . أ" 18 عاما متزوجة عدة طعنات نافذة في الرقبة مما أدى إلى وفاتها في الحال، وقام بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة عقب ارتكابه الواقعة.
ودلت اعترافات المتهم الأولية إلى أن ابنته متزوجة وزوجها يعمل خارج مصر وانتشرت في القرية صور لابنته على أجهزة الموبايل بين أبناء القرية بملابس غير لائقة، مما أثار غضبه وقام باستدعائها إلى منزله مستغلا وجود زوجته في منزل والدته لزيارتها، وقام بطعنها عدت طعنات نافذة مما أدى إلى وفاتها، وبعرض المتهم على النيابة العامة بالقوصية قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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