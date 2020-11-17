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زوجة سفاح الجيزة تفجر مفاجأة: قتل أطفالنا الثلاثة بهذه الطريقة

سفاح الجيزة
زوجة سفاح الجيزة تفجر مفاجأة: قتل أطفالنا الثلاثة بهذه الطريقة
 
الثلاثاء، 17-11-2020 07:25 ص المصريون
كشفت "مي" - زوجة سفاح الجيزة - مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدة أن السفاح قتل أبنائهما الثلاثة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: كنا متزوجين وكان ينزعج بشدة عندما أخبره أنني حامل.

وأضافت: أخبرته أنني حامل 3 مرات وفي كل مرة كان يشتري طعاما من الخارج ويلح علي في أكله بدعوى تغذية الجنين ثم أتفاجأ بعدها أنني فقدت جنيني وحتى الآن لا أعرف نوعية المادة التي كان يضعها لي لكني فقدت 3 أجنة بهذه الطريقة.

وتابعت: كان طيب جدا وكان بيصلي الفرض بفرضه وبيعمل خير قدام الناس ومستحيل تصدقي إن الشخص دا موضع شبه.
 

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