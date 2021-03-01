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زوجات مسؤولين يقيمن علاقات حميمية للحفاظ على مصالح أزواجهن (فيديو)

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نائب لبناني:

زوجات مسؤولين يقيمن علاقات حميمية للحفاظ على مصالح أزواجهن (فيديو)

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ماريو عون
 
الإثنين، 01-03-2021 09:10 ص محمد فضل- متابعات

كشف النائب اللبناني ماريو عون، عن فضائح مدوية تتعلق بزوجات مسؤولين سياسيين، زاعمًا أنهن يقمن بممارسة علاقات حميمة للحفاظ على مصالح ازواجهن السياسية.
وتحدث عون، خلال لقاء مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج “سؤال محرج”، عن ما وصفها بـ الأخبار السيئة أخلاقيا عن بعض المسؤولين اللبنانيين زمن الوصاية السورية على لبنان.
وأضاف: اللي كانوا يطلعوا على عنجر عند غازي كنعان على سبيل المثال كانوا يخبروا أنه كانت تحصل علاقات حميمة مع بعض النسوة للأسف اللبنانييات حفاظا على مصالح أزواجهم السياسيين”.
وتابع: “أنا صريح بحياتي وهذا الذي كان يحصل واللي عم يسمعني بيعرف أنه معي حق بس أكيد أنه سينشر عرضي وما عندي مشكل في هذا الموضوع”.

 

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