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رهف القحطاني تثير الجدل بفيديو «سكسي ومثير»

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رهف القحطاني
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Teads
الأحد، 06-03-2022 01:38 م

تعرّضت الفاشينيستا السعودية رهف القحطاني الشهيرة بلقب "وذ نكهة" لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب المفردات التي استخدمتها خلال تسويقها لأحد العطور.
وأطلّت القحطاني من معرض العطور في الرياض. في مقطع مصوّر واصفةً العطر بالقول: "سكسي ومثير من أجل الحبيبة والمتزوجين". وأضافت متوجهةً إلى الفتيات اللواتي تخطّين الـ 17 عاماً: "هذا العطر مميز لجذب الرجال"، كما نصحت المرأة المتزوجة بشراء العطر "حتى لا يفارقها زوجها".
يُذكر أن معرض العطور حضره عدد كبير من الفاشينيستات وشهيرات الـ"سوشيال ميديا"، على غرار: فوز الفهد، ويعقوب بو شهري، وبدور البراهيم، والدكتورة خلود التي زارت "وذ نكهة" وقالت لها: "أجمل من ينور رهف... شنو هالكيك؟... أحلى قحطانية... نورتيني مشكورة... وجودك دعم".
وردّت عليها "وذ نكهة": "يا عمري... أنتِ اللي نورتي الرياض... قالولي خلود في البوث... قلت شلون خلود تجينا وما نجيها؟ ما يصير... فرصة سعيدة وإيش الجمال هذا؟... قالت لي ما رح أحط فلتر... لهدرجة ذي"... وتابعت خلود قائلةً: "قولوا لها... والله والله بالصدق تجنن... بالفلاتر مو حلوة عشان ما تحطين".

 

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