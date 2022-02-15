رمضان 2022.. اعرف خريطة المسلسلات

الثلاثاء، 15-02-2022
01:44 م
تعج دراما رمضان هذا العام بالعديد من المسلسلات، والتي نرصدها لك عزيزي
القارئ في السطور التالية، خاصة وانه يفصلنا عن الشهر الكريم 6 أسابيع فقط.
ويشهد السباق الرمضاني هذا العام منافسة شرسة بين العديد من نجوم الفن، حيث
تستمر أعمال تصوير المسلسلات الرمضانية حاليًا.
الاختيار 3
بعد تحقيق الجزء الأول والثاني من المسلسل
نجاحًا جماهيريًا كبيرًا يتم الآن تصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار من بطولة
أحمد السقا
، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وتناول الجزء الأول من الاختيار سيرة
الشهيد أحمد منسي، وقام بدوره الفنان أمير كرارة.
المشوار
لم يغب الفنان محمد رمضان عن السباق
الرمضانس هذا العام، إذا يشارك بمسلسل «المشوار» مع دينا الشربيني، والفنان عمرو
عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وندى بسيوني.
العائدون.. هجمة مرتدة 2
ويشارك أمير كرارة في بطولة مسلسل هجمة مرتدة2 بعد نجاح الموسم الأول منه،
ويتناول المسلسل قضية العائدون من تنظيم داعش الإرهابي.
جزيرة غمام
يخوض السباق الرمضاني هذا العام الفنان طارق لطفي من خلال بطولة مسلسل
«جزيرة غمام» والذي تشهد ظهرًا خاصًا للفنانة مي عز الدين بعد غيابها عن السباق
الرمضاني العام الماضي.
الكبير أوي 6
يقدم الفنان أحمد مكي شخصية المشهورة الكبير أوي، من خلال الجزء السادس هذا
العام، بعد نجاح ساحق للأجزاء السابقة، ويقدم المسلسل جرعة كوميدية ذات طابع خاص
بالموسم الرمضاني.
أحلام سعيدة
وتشارك يسرا هذا الموسم بمسلسل أحلال سعيدة، بمشاركة الفنانة غادة عادل،
والفنانة مي كساب، ومجموعة متميزة من النجوم، ويأتي المسلسل في قالب الدراما الاجتماعية
للمخرج عمرو عرفة.
فاتن أمل حربي
وتشارك الفنانة نيللي كريم في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسلها فاتن
أمل حربي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، ويخرجه ماندو العدل.
مكتوب عليا
مسلسل مكتوب عليا من بطولة الفنان أكرم حسني، كما تشاركه الفنانة آيتن
عامر، والفنان عمرو عبد الجليل، وعدد من الفنانين، ويأتي من تأليف إيهاب بليبل،
وإخراج خالد الحلفاوى.
عالم موازي
تشارك الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل «عالم موازي» والذي خرج من ماراثون
الدراما الرمضانية العام الماضي بعد إصابتها ووالدتها دلال عبد العزيز بكورونا،
واضطر فريق العمل لتأجيله للموسم الحالي 2022.