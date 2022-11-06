الإثنين 07 نوفمبر 2022
توقيت مصر 00:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يصعد في بنك البركة ويسجل هذا الرقم

اللهم احفظنا.. واقَعَ شقيقته جنسيًا فأنجبت منه سفاحًا وقرار عاجل من النيابة

«عصر أبو بلاش انتهى».. تويتر يفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء

الاتحاد الإنجليزي يُصر على معاقبة مدرب ليفربول بسبب محمد صلاح

لاعب منتخب السعودية يكشف عن طريقة غريبة لإيقاف «ميسي»

فيديو صادم.. مقتل عريس أمام عروسه في حفل الزفاف

الريال السعودي يرتفع.. قفزة جديدة في أسعار العملات العربية أمام الجنيه

براءة زوج «عروس الإسماعيلية» من تهمة احتجازها وحبسه عامًا في التعدي عليها

أحمد السقا يشارك لأول مرة في أغنية مع أوكا

على يد شقيقها.. مقتل ربة منزل وصاحب مطعم ظهرا في فيديوهات إباحية هزت البحيرة

ADS
 

رغم أدائه البروفة مع أصالة.. «المطرب النقاش» يكشف سبب استبعاده من حفل الأوبرا

407943_0
المطرب أحمد سالم مع اصالة
Native
Teads
الأحد، 06-11-2022 11:22 ص

كشف الشاب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش" سبب استبعاده من الغناء مع أصالة في حفل دار الأوبرا المصرية في ختام الدورة الـ 31 من مهرجان الموسيقى العربية.

وقال في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، إنه وبعد الاتفاق مع مكتب الفنانة أصالة على موعد البروفات وحضوره بالفعل للتدريب داخل الأوبرا، فوجئ قبل الحفل بإبلاغه بوجود مشكلة ستعيق حضوره الحفل.
وأضاف أن أحد المسؤولين بالأوبرا أوضح له أنه غير مصرح له بالصعود على المسرح، لأنه لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، في حين سيشهد المهرجان حضور وزيرة الثقافة وشخصيات هامة أخرى.
وأشار سالم إلى أن الفنانة أصالة لم تكن على دراية بهذه الإجراءات عندما دعته للمشاركة في الحفل.
 

إقرأ ايضا

download

اللهم احفظنا.. واقَعَ شقيقته جنسيًا فأنجبت منه سفاحًا وقرار عاجل من النيابة

346084_0

«عصر أبو بلاش انتهى».. تويتر يفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء

2022_11_5_14_34_8_360

فيديو صادم.. مقتل عريس أمام عروسه في حفل الزفاف