رغم أدائه البروفة مع أصالة.. «المطرب النقاش» يكشف سبب استبعاده من حفل الأوبرا

الأحد، 06-11-2022
11:22 ص
كشف الشاب أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش
"
سبب استبعاده من الغناء مع أصالة
في حفل دار الأوبرا المصرية في ختام الدورة الـ
31 من مهرجان الموسيقى العربية.
وقال في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، إنه وبعد
الاتفاق مع مكتب الفنانة أصالة
على موعد البروفات وحضوره بالفعل للتدريب داخل الأوبرا،
فوجئ قبل الحفل بإبلاغه بوجود مشكلة ستعيق حضوره الحفل.
وأضاف أن أحد المسؤولين بالأوبرا أوضح له أنه غير مصرح له
بالصعود على المسرح، لأنه لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، في حين سيشهد المهرجان حضور وزيرة
الثقافة وشخصيات هامة أخرى.
وأشار سالم إلى أن الفنانة أصالة
لم تكن على دراية بهذه الإجراءات
عندما دعته للمشاركة في الحفل.