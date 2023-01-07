الأحد 08 يناير 2023
توقيت مصر 03:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عملية تجميل فاشلة.. صورة للفنانة نور تثير ضجة

تخلص من زوجته وأبنائه الخمسة وحماته.. جريمة هزت أمريكا وبيان من البيت الأبيض

رد ناري من علاء مبارك بسبب تطاول إبراهيم عيسى على الشيخ الشعراوي

نبش قبر سيدة بعد 3 أيام من دفنها.. والسبب صادم

داعية أزهري: إذا فعلت إلهام شاهين ما صرّحت به.. تكون «زانية»

بسبب الغلاء.. عمرو أديب يوجه رسالة غير متوقعة لـ«السيسي»: احنا خايفين

مرتضى منصور: شطب عضوية من يظهر مع هؤلاء الإعلاميين ويهدد نجم الزمالك بمصير كهربا

علياء تطلب الطلاق من زوجها في المحكمة: تفاجأت بـ «فيلم إباحي»

مفاجأة.. سعر الدولار رسميًا يقترب من 28 جنيهًا

العثور على مسؤول مصري سابق جثة مكبل اليدين ومكمم الفم والكشف عن السبب

ADS
 

رد ناري من علاء مبارك بسبب تطاول إبراهيم عيسى على الشيخ الشعراوي

2018_10_5_0_27_29_300
علاء مبارك
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 01:47 م

ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات للإعلامي إبراهيم عيسى، انتقد فيها إمام الدعاة الشيخ الشعراوي.

ونشر علاء مبارك جزءا من تصريحات إبراهيم عيسى، وعلّق: "ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز! قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!".

وأضاف: "تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن!".

وكان إبراهيم عيسى قد علّق على أخبار إخراج مسرحية عن قصة حياة الشيخ الشعراوي على خشبة المسرح القومي، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، بالتطاول على الشيخ الراحل، قائلا: "الشعراوي شيخ متطرف داعشي سلفي ضد الأقباط ويهين المرأة وليس وسطيا كما يرى البعض، وتعامل الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخ، وكان شيخ سماعي شفهي وليس فقيها".

وأضاف عيسى، أنه وضع نفسه في مكانة أعلى من المرأة ويهين المرأة كأنه شخص عجوز ريفي.
 

إقرأ ايضا

173-220622-lebanese-singer-nour-film_700x400

عملية تجميل فاشلة.. صورة للفنانة نور تثير ضجة

elaosboa42510

داعية أزهري: إذا فعلت إلهام شاهين ما صرّحت به.. تكون «زانية»

download

بسبب الغلاء.. عمرو أديب يوجه رسالة غير متوقعة لـ«السيسي»: احنا خايفين