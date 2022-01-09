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رجل دين سعودي: يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة شعرها في هذه الحالة

2013-02-28_00086
الغامدي
Native
Teads
الأحد، 09-01-2022 12:59 م


أفتى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة سابقا الشيخ السعودي أحمد الغامدي، بجواز صلاة المرأة كاشفة شعرها في حالة واحدة.
وكتب "الغامدي" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" في الصلاة يكفيها ان تستر كامل بدنها بما تشاء الا وجهها وكفيها وقدميها".
وتابع : "ذلك اذا كان يراها الاجنبي وهي تصلي اما اذا لم يكن يراها اجنبي فلم يصح دليل مرفوع الى النبي بوجوب ستر المراة شعرها في الصلاة اذا لم تكن صلاتها امام اجنبي".
وتلقى الشيخ سؤالاً من مغرد في هذا الشأن يقول فيه : " هذا تصريح ملفت، يعني حضرتك تقصد ان المرأة يمكن ان تصلي كاشفة شعرها في بيتها أمام محارمها مثلا او اذا كانت لوحدها؟"، ليرد عليه الغامدي بقوله : "نعم صحيح".

 

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