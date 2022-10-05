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رانيا يوسف ترد على حسين فهمي: طول عمري شيك ومحترمة

رانيا-يوسف-حسين-فهمي
رانيا وحسين
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الأربعاء، 05-10-2022 12:17 م

علق الفنان حسين فهمي على ردود الفعل السلبية تجاه حث النجوم والنجمات على ضرورة الالتزام بـ الدريس كود خلال حضور مهرجان القاهرة السينمائي.
وقال الفنان حسين فهمي، خلال تصريحات لبرنامج "ذي إنسايدر بالعربي"، ساخرًا: "الريد كاربت أنا اللي اخترعتها والدريس كود بردو".
وأعرب "فهمي"، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دهشته للضجة التي أحدثتها تصريحاته بشأن الـ"دريس كود": "مش مفهوم ليه ده عامل أزمة! أي مهرجان في الدنيا له دريس كود فا بقى في دريس كود عالمي.. آلان ديلون لما جه المهرجان قبل كده كان واخد اللبس على كتفه في كيس".

وعن تصريحات الفنانة رانيا يوسف بشأن "اختراعها لبدلة خاصة بالفعالية"، رد "فهمي": "على راحتها ولا همنع أي حد.. عاوزها تلبس حلو وشيك ونبقى كلنا شيك".
في المقابل، ردت الفنانة رانيا يوسف، عبر نفس البرنامج، على تعليق حسين فهمي الأخير، قائلةً: "أنا طول عمري شيك ومحترمة.. اختلاف العقليات هي اللي بتفرق".
كانت الفنانة رانيا يوسف، قد استنكرت ضوابط دخول الفنانين إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة.
وقالت "رانيا" إنها مندهشة من الضوابط التي فرضها النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على ملابس النجوم على السجادة الحمراء.
وكشفت "رانيا" حينها، بحسب تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنها "ستخترع بدلة" لهذه الفعالية، على أن تكون خاصةً بها: "انتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت".
كان الفنان حسين فهمي، قد أعلن ضوابط لدخول النجوم إلى مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، بدعوى أن "الأمور تطورت أكثر مما يتخيله في هذا الشأن".
وأضاف "فهمي" في تصريحات صحفية: "كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية.. الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم جدًا".
 

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