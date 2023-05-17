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رانيا يوسف: "بناتي متفتحين وبيحبوا اللبس القصير لي وليهم"

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رانيا يوسف وبناتها
الأربعاء، 17-05-2023 12:24 م


حلت الفنانة رانيا يوسف على برنامج التوك شو "The Blind Date Show2" والذي تدور فكرته حول اختيار رجل وامرأة بشكل عشوائي وكل منهما لا يري الآخر حتى نهاية اللقاء المكون من 3 جولات، ويتطرقون خلاله عن مواضيع تتعلق بالزواج، الموضة، الأموال، العمل، إلى جانب العديد من المواضيع الاخرى، ليقوما في النهاية بتقييم كلاً منهما وإذا ما كان هناك إمكانية المواعدة بينهما.

 

وفي الجزء الخاص بالموضة والأزياء تطرقت "رانيا" في حديثها عن بناتها وعن علاقتها بهن قائلة: "بناتي بيختاروا ليا لبسي، بس هما متفتحين شوية في اللبس، يعني بيحبوا القصير وأنا بحب اللبس اللي يليق عليا قصير طويل مفتوح مقفول".

 

يذكر أن رانيا يوسف شاركت ببطولة مسلسل "عالم تاني" والذي عرض شهر يناير الماضي، إلى جانب مشاركتها ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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