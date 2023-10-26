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راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

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الراقي
الخميس، 26-10-2023 11:04 ص

قال الراقي الشرعي فهد القرني، إن الرقية الشرعية تكون من خلال القرآن الكريم مع الأذكار.
وأضاف: "حذرت من قبل أنه لا يتم إعطاء وصفات في الرقية الشرعية، لأن بعض الأعشاب تكون ضارة، أو يتم استخدامها في السحر والشعوذة".
وتابع خلال حديثه لبرنامج "سيدتي": "جميع الرقاة يجب أن يتوقفوا عن هذه الأمور ويتبعوا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية، بكتاب الله وسنة رسوله بالفاتحة تحديدا وبعض الآيات الموجودة في كتاب الله".
وعن إمكانية استخدام عشب "القسط الهندي"، للمساعدة في علاج مشكلات سحر الأرحام لتعطيل الإنجاب، قال إنه لا مانع في ذلك.

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