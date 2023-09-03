راقصة شهيرة: طول عمري ماشية بالقرآن والصلاة (فيديو)

ردت
الفنانة والراقصة لوسي على المنتقدين لها والقائلين بأن صلاتها لا تُقبل بسبب
مهنتها.
وقالت
لوسي: "طول عمري بصلي من أول ما وعيت على القرآن، وأنا أصغر من كده كنت بصلي
في رمضان، كنت ببقى عايزه أدي ربنا حقه".
وأضافت:
"طول عمري ماشية بالقرآن وماشية باسم ربنا وسيرة المولى عز وجل مبتروحش عن لساني".
وتابعت:
"كل واحد حر، ولما يكون في رقاصة بتصلي مين اللي هيتحاسب أنا ولا أنت؟ عرفت
منين ربنا هيقبل الصلاة من راقصة ولا لأ؟ ربنا المطلع وبيحاسبك على قلبك
ونيتك".
واختتمت
حديثها: "ربنا رب قلوب، وبقول للي بينتقدوا دعوا الخلق للخالق وسيبوا الناس
في حالها".