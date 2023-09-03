راقصة شهيرة: طول عمري ماشية بالقرآن والصلاة (فيديو)

ردت الفنانة والراقصة لوسي على المنتقدين لها والقائلين بأن صلاتها لا تُقبل بسبب مهنتها.



وقالت لوسي: "طول عمري بصلي من أول ما وعيت على القرآن، وأنا أصغر من كده كنت بصلي في رمضان، كنت ببقى عايزه أدي ربنا حقه".

وأضافت: "طول عمري ماشية بالقرآن وماشية باسم ربنا وسيرة المولى عز وجل مبتروحش عن لساني".

وتابعت: "كل واحد حر، ولما يكون في رقاصة بتصلي مين اللي هيتحاسب أنا ولا أنت؟ عرفت منين ربنا هيقبل الصلاة من راقصة ولا لأ؟ ربنا المطلع وبيحاسبك على قلبك ونيتك".