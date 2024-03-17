الإثنين 18 مارس 2024
توقيت مصر 00:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الارتقاع في البنوك ويسجل هذا الرقم الآن

اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم مباراة الأهلي والبنك وحكم الفيديو

شاهد.. سؤال صادم يتسبب في انسحاب شيرين رضا من برنامج بسمة وهبة

تطورات مقلقة.. ماذا حدث لـ أحمد رفعت خلال الساعات الماضية؟

ماذا قال إبراهيم عيسى عن شقيقته المنتقبة؟

ويل سميث لـ عمرو أديب: قرأت القرآن كاملًا في رمضان

حبيبة شماع جديدة.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار للهرب من اغتصاب خطيبها

قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف مدرب منتخب العراق بسبب إعلامية

ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

كاميرا مراقبة توثق لحظة إلقاء عناصر متخفية من مخابرات الاحتلال القبض على فلسطيني داخل مطعم

ذبحوهم.. اغتيال 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا والبرلمان يتحرك

IMG-20240317-WA0010
الكنيسة
الأحد، 17-03-2024 12:03 م


طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من الحكومة سرعة التحرك لكشف جميع الحقائق بشأن اغتيال 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا إثر تعرضهم لاعتداء إجرامي بالدير القبطى دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب أفريقيا.
وتساءل "رمزي"، فى طلب إحاطة موجه إلى سامح شكري وزير الخارجية وسها جنيدى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قائلاً: ما هى الأسباب الحقيقية إلى وراء جريمة ذبح ثلاثة من الرهبان في كنيستين بجنوب إفريقيا؟.. وهل موقف جنوب أفريقيا المشرف تجاه العدوان الصهيونى ضد الفلسطينيين ودعم مصر له صلة بهذا الحادث الإجرامي؟.. مؤكداً أن دولة جنوب أفريقيا كان لها موقفها الحاسم والقوي من حرب الإبادة في غزه وباتت هدفًا بعد أن فضحت مخططات الصهاينة أمام الرأي العام العالمي.
وقال بيان صادر عن الكنيسة الأرثوذكسية، إنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، الراهب يسطس آڤا ماركوس، الراهب مينا آڤا ماركوس، في مطرانية جنوب إفريقيا غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحًا.
وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني صاحبي النيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.
وأوضح البيان: على أن يتم إعادة الجثامين إلى مصر، عقب إنهاء إجراءات السفر، للصلاة عليهم ودفنهم في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا رسميًا، حول مقتل ثلاثة رهبان بدولة جنوب أفريقيا.
وقالت الكنيسة في بيانها: تعرض اليوم ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا.

إقرأ ايضا

IMG-20240317-WA0011

شاهد.. سؤال صادم يتسبب في انسحاب شيرين رضا من برنامج بسمة وهبة

IMG-20240317-WA0008

ماذا قال إبراهيم عيسى عن شقيقته المنتقبة؟

IMG-20240317-WA0012

ويل سميث لـ عمرو أديب: قرأت القرآن كاملًا في رمضان