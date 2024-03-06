دراسة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية للمتزوجين أكثر من امرأة

الأربعاء، 06-03-2024
11:28 ص
نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، علاقة التعدد بتحسن صحة الزوج.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن الدراسات في موضوع التعدد وعلاقته بصحة الزوج متضاربة.
واستشهد بدراسة
سعودية منشورة على موقع جمعية القلب البريطانية تظهر أن أمراض شرايين القلب تزداد 4 أضعاف في المعددين مقارنة بغيرهم.
جاء تعليق "النمر" على نتائج دراسة
بريطانية تؤكد أنارتباط الرجل بزوجة ثانية يزيد من اشتياقه لزوجته الأولى، ويحسن من علاقتهما الزوجية، ويعيد إليها النشاط والود من جديد.