داعية إسلامي: دفاعنا بهذه الطريقة عن النبي يوقعنا في الخطأ

رمضان

استنكر الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، دفاع البعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى قضية الرسوم المسيئة بالسب والشتم.



وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: " أهل الجنة كل هين لين سهل قريب من الناس، وأهل النار كل عتل جعزري جواظ مستكبر شنزير فحاش".



وأضاف "عبد الرازق"، أن الشنزير الفحاش هو كثير السب، وهو من أهل النار وأبعد الناس عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-.