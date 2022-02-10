السبت 12 فبراير 2022
توقيت مصر 14:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي على برونزية كأس العالم للأندية

نجم المنتخب يفاجئ الجميع بالاعتزال قبل مواجهة السنغال

اتحاد الكرة يحسم أمر رحيل اثنين من الجهاز الفني للمنتخب

طالبة بجامعة المنصورة تحمل سفاحًا من أستاذها الذي يكبرها بـ34 عامًا

بث مباشر.. مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم والقنوات الناقلة

فنانة سعودية شهيرة تظهر شعرها بعد أيام من خلع النقاب وترد على الهجوم

أب يتجرد من مشاعره.. ينشر صور«سيلفي» مع طفليه ثم يقتلهما (صورة)

البحرين توضح في بيان رسمي سبب انضمام ضابط إسرائيلي إلى جيشها

بعد أن كشف السبب الصادم.. الإعدام لقاتل عروسته في «ليلة الدخلة»

كيروش يفاجئ الجميع: حان الوقت لعدم التضليل وخداع الجماهير

ADS
 

حمو بيكا لـ هاني شاكر: «هاشوف فيك يوم»

20201021170838433
حمو
Native
Teads
الخميس، 10-02-2022 11:03 ص
توعد مطرب المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية، بالدستور وقال إن حقه بالتعبير مكفول، مشيراً إلى أنه يواجه أزمة كبيرة بسبب عدم اعتماده كمؤدي من جانب نقابة المهن الموسيقية، الأمر الذي يبطل مشاركته في أية حفلات موسيقية داخل مصر.
وقال بيكا في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «الدخيلة منطقتي عشت فيها 32 سنة، عمري ما جيت على حد أو مديت ايدي على شيء لا أمتلكه، نجحت بعد أول مهرجان لي بعد فضل ربنا على يعود فضل كبير لأهل منطقتي التي أتشرف بالعيش فيها».
وأضاف: «أكل عيشي واقف وحياتي مدمرة بسبب نقابة المهن الموسيقية التي عرضتني للظلم قرابة 5 سنوات، بعض المطربين قالت النقابة عنهم ممنوعين من الغناء لأنهم مسجلين خطر وأوراقهم تحتوي على شهادات مزورة، وبعض هؤلاء حصلوا على كارنيه النقابة ويواصلون عملهم كمطربين، أين عدل ربنا؟».
وتابع: «وقفت مع فرقتي وساندتهم ولم أنسب نجاحي يومًا ما لنفسي فقط كما يقول البعض على لساني، مصطفي دولسيكا ليس مديرا لأعمالي، التواصل على أي شغل يكون من خلال محمد حلمي وعضمة والسيد مسلة».
وأوضح: «ممنوع من العمل في مصر، لكن بلدنا فيها قانون وأنا هاخد حقي، هناك ظلم وافتراء ضدي في نقابة المهن الموسيقية ودة ميرضيش ربنا، في رقبتي الكثير من البيوت المفتوحة أنا مبنامشي، مش هتقولوا عني تاني بلطجي هاخد حقي بالقانون أتمتع كمواطن بحرية الرأي والتعبير والنشر، كل ظالم وله يوم، وقفتوا حياتي ودمرتوا مستقبلي، بإذن الله هاشوف فيك يوم».
وشدد: «هاكشف الكثير من التجاوزات، وهاخد حقي ومش هغني تاني بعدها، ظلمتوني ومش عاوز أشتغل في البلد تاني ومش عاوز أمسك مايك مرة تانية، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص جاء عليا. شكرا لغرفتي وأخواتي إللي وقفوا جنبي جدا».
 

إقرأ ايضا

8bb61c4444ae464441d63cf6b64d4df1

طالبة بجامعة المنصورة تحمل سفاحًا من أستاذها الذي يكبرها بـ34 عامًا

تنزيل

فنانة سعودية شهيرة تظهر شعرها بعد أيام من خلع النقاب وترد على الهجوم

13540869081633179983

بعد أن كشف السبب الصادم.. الإعدام لقاتل عروسته في «ليلة الدخلة»

أخبار متعلقة

620245b64c59b73bfe5638c3

هاني شاكر يثير الجدل بحصوله على جنسية دولة أجنبية

medium_2021-04-24-e101eaac71

شمس الكويتية تشتم حمو بيكا .. والأخير يرد: والله بحبك

images

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب