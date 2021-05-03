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حقيقة زيادة أسعار الكهرباء على حسب منطقة الوحدة السكنية

زيادة أسعار الكهرباء
زيادة أسعار الكهرباء
 
الإثنين، 03-05-2021 03:37 م محمد فضل
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية .

وقال المركز انه تواصل مع وزارة الكهرباء والتي نفت صحة ما انتشر حول تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية .

وكان المركز قد نفي ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، موضحةً أن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة>

وأشار إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.
 

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