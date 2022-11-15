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حسين فهمي يكشف مفاجأة عن سبب رفضه التصوير مع بوسي شلبي وإحراجها

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حسين فهمي يكشف مفاجأة عن سبب رفضه التصوير مع بوسي شلبي وإحراجها

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حسين فهمي وبوسي شلبي
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الثلاثاء، 15-11-2022 11:34 ص



كشف الفنان حسين فهمي، عن سبب رفضه التصوير مع الإعلامية بوسي شلبي خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وقال فهمي، ببرنامج "حضرة المواطن": "رفضت أتصور لإني طلبت منها الحضور بدون التليفون، وهي علطول ماسكة التلفون وبتنقل لايف".

وتابع: "لقيتها جاية المهرجان معاها تليفون، وأنا كنت رافض هذا الموضوع وقلت للناس، مفيش داعي ننقل لايف ونصور بالتليفون وعندنا قناة dmc وقناة المحور بتنقل الحدث".

وأضاف: "مفيش خلاف بيني وبين بوسي، وأنا قعدت معاها بعدها".

وأحرج الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي خلال تواجدهما على السجادة الحمراء لحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وطلبت بوسي، منه التصوير على السجادة الحمراء، ولكنه رفض طلبها مسرعا بصحبة زوجته دون التصوير معها.
 

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