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حسن الرداد ينشر أول صوره لمولوده الجديد «فادي»

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حسن الرداد وإيمي سمير غانم
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الخميس، 05-01-2023 12:32 م

 

نشر الفنان حسن الرداد أول صورة لابنه "فادي" من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابه في إنستجرام.

 

وأطلق الرداد على ابنه اسم "فادي"، وهو اسم شقيقه الراحل.

 

وعلّق حسن الرداد على الصورة بآية من القرآن الكريم: "لله ملك السماوات والأرض.. يخلق ما يشاء.. يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور".

 

وأضاف: "الحمد لله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد، اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لهم فيه واجعله من أهل التقوى والصلاح".

 

وتابع: "وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله".

 

وحرص نجوم الفن على تهنئة حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمولودهما ومنهم هنا شيحة وعمرو سعد وهنا الزاهد وكندة علوش.

 

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