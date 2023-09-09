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حسام موافي يحذر مرضى السكر من مضاعفات خطيرة تدمر 7 أعضاء بالجسم

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السبت، 09-09-2023 01:52 م نسمه عبد الوهاب
اكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مضاعفات مريض يرفض علاج السكر خطيرة، والتي تصل للمخ والقلب والكبد والكلى والأطراف والأمعاء والعين ثم تدمرهم.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه لبرنامج 'ربي زدني علمًا'، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن السكر مرض خطير؛ لتأثيره على الشرايين التي تتعلق بكل عضو في الجسد، مشددا على أن أكثر ما يؤثر على الشرايين بعد السكر الضغط والتدخين، وفق الترتيب علميا، مطالبا بمعاقبة المريض الذي يرفض علاج لسكر.

وأضاف الدكتور حسام موافي: غير معلوم –حتى الآن- سبب ارتفاع الضغط بسبب السكر، محذرا من استمرار التدخين مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن ثلث مرضى السكر لا يعانون من أعراض.

وتابع حسام موافي:  أعراض السكر تتمثل في «عدم التبول ليلا، عدم العطش، وعدم نقص الوزن، مع قلة الأكل».



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