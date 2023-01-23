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حزنًا عليها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد ضبطها بمسروقات دينا الشربيني

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منة فضالي
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الإثنين، 23-01-2023 09:16 ص

توفيت والدة مساعدة الفنانة منة فضالي ؛ عقب ساعات من القبض على ابنتها بعد ضبطها بمجوهرات مسروقة كانت قد سرقتها من الفنانة دينا الشربيني أثناء العمل عندها .

وتوفت والده المساعدة حزنا علي ابنتها بعد ضبطها وهي تبيع المجوهرات لأحد الصاغة الذي قام بالإبلاغ عنها.

وكانت مساعدة الفنانة منة فضالي تعمل منذ وقت قصير عند دينا الشربيني ولكن قامت بسرقة بعض مجوهراتها حيث قامت الأخيرة ببلاغ ضدها.

 

وبالفعل تمكنت الشرطة من القبض عليها اثناء بيع المجوهرات في أحد محلات الصاغة .

 

اثارت الفنانة منة فضالي، الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة، وشاركت منشوراً تطلب فيه الاستغاثة عبر حسابها على انستجرام.

 

وكتبت: “صباح الخير انا للاسف في موقف مش عارفة اتصرف في المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح واهلها كل دا بيدوروا عليها في المستشفيات والاقسام واخر حاجة كانت راكبة اوبر وجايلي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة ٦ المغرب واتفتحت دقيقة الساعة ١٢ بليل”.

 

لكن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أكدت القبض على الفتاة المختفية متلبسة أثناء بيع مسروقات ذهبية في أحد محال الصاغة.

 

 

 

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