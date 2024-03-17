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حبيبة شماع جديدة.. فتاة تلقي نفسها من أعلى عقار للهرب من اغتصاب خطيبها

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أرشيفية
الأحد، 17-03-2024 12:10 م


شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة واقعة مؤلمة أشبهت بمأساة فتاة الشروق حبيبة الشماع، التي فارقت الحياة جراء قفزها من سيارة أوبر بطريق السويس خوفاً من خطفها على يد السائق. 
ولكن هذه المرة، تكررت الفاجعة بطريقة أكثر قسوة، حيث قفزت فتاة من أعلى عقار في المنطقة خشية اغتصابها من قبل خطيبها، مما تسبب لها في نزيف داخلي وكسور خطيرة.
وعندما وصلت تقارير مستشفى حكومي بوصول فتاة عشرينية مصابة بنزيف داخلي في البطن وكسور متفرقة، لم تتوانى أجهزة الأمن في القاهرة عن الاستجابة السريعة. 
ففورًا، تحركت الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث وضمان تقديم العلاج اللازم للمصابة.
وتبيّن أن الفتاة المصابة كانت قد زارت منزل خطيبها، ووجدت نفسها بمفردها معه، حيث حاول هو التعدي عليها. 
وفرت الفتاة بيأس من الموقف المروع، وواجهت باب المنزل مغلقًا من الداخل، فلجأت إلى القفز من الشرفة، مما تسبب في إصابتها الخطيرة.
القبض على المتهم وبدء التحقيق
تم القبض على المتهم، والذي تم اتهامه بمحاولة الاغتصاب، وبدأ رجال المباحث التحقيقات اللازمة. 
وتم استجواب الشهود والجيران، واستجواب أسرة الفتاة المجني عليها للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، وضمان تطبيق العدالة الصارمة في هذا الشأن.

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